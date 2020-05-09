هدى المفتى تتألق فى أحدث ظهور على إنستجرام









شاركت الفنانة هدى المفتي بصورة جديدة لها من الفيوم ،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وتلقت العديد من التعليقات من متابعيها وجاء ابرزها كالاتي :





نظرة للمستقبل الباهر





ياوعدى





انتى قلبي





وتشارك الفنانة هدى المفتي في مسلسل فلانتينو مع النجم الكبير عادل امام لرمضان ٢٠٢٠





فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدي المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.



