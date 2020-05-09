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فن

هدى المفتى تتألق فى أحدث ظهور على إنستجرام

السبت 09/مايو/2020 - 11:51 م
هدى المفتى
هدى المفتى
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اسماء الحسينى


شاركت الفنانة هدى المفتي بصورة جديدة لها من الفيوم ،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وتلقت العديد من التعليقات من متابعيها وجاء ابرزها كالاتي :

نظرة للمستقبل الباهر 

ياوعدى

انتى قلبي 

وتشارك الفنانة هدى المفتي في مسلسل فلانتينو مع النجم الكبير عادل امام لرمضان ٢٠٢٠ 

فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج ماجنوم لهشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدي المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.

يُذكر أن آخر أعمال هدي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.
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