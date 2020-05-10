ودائع القطاع العام تسجل 62.81 مليار جنيه في فبراير الماضي

ارتفعت ودائع القطاع العام بالعملة المحلية لـ62.952 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 62.812 مليار جنيه في يناير السابق له مقارنة بـ65.933 مليار جنيه في ديسمبر 2019.

اقرأ أيضا:







أسباب تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي

البنك المركزي:4.2 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية في فبراير الماضي





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ن وصول ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية لـ 413.512 مليار جنيه مقابل 407.1 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 387.81 مليار جنيه في ديسمبر 2019.





ووصلت أرصدة ودائع القطاع العائلي لـ2.6 تريليون جنيه مقابل 2.51 تريليون جنيه في يناير السابق ومقارنة بـ 2.47 تريليون جنيه في ديسمبر 2019.





وسجلت جملة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 3.1 تريليون جنيه في فبراير الماضي مقابل 3 تريليونات جنيه في يناير السابق ومقارنة ب2.96 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر من العام السابق.





وبلغت ودائع القطاع الخارجي لـ 12.45 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 11.8 مليار جنيه في يناير 2020 ومقارنة بـ12.1 مليار جنيه في ديسمبر 2019.