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390 إصابة بـ فيروس كورونا في المنوفية.. وعزل قرية شنشور .. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 12:26 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إنه تقرر عزل قرية شنشور نظرا لظهور 15  حالة مصابة بفيروس كورونا .


وأضاف محمد موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي  "المذاع على قناة " صدى البلد": "تم نقل 15 حالة مصابة إلى مستشفى العزل".


وتابع محمد موسى: "تم تنفيذ  إجراءات عزل بين الانتقال بين المربعات السكنية وسيتم توجيه المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية الأهالي للمناطق المعزولة".


وأشار محمد موسى إلى أنه يوجد 390 إصابة بفيروس كورونا في محافظة المنوفية".


ولفت محمد موسى إلى أنه أصدر توجيهات بسرعة  إجراء مساحات كافة الأطقم الطبية بمستشفى العزل بالباجور لأن هذا الأمر حقهم ".


وأكد أنه تم توفير مكان لمن يرغب للعزل من الأطقم الطبية لمدة 14 يوما كاملة الإقامة".

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