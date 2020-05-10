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خالد أبو بكر: جولة الرئيس السيسي للمشروعات القومية رسالة لكل مسئول

الأحد 10/مايو/2020 - 01:20 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لبعض المشروعات القومية بالقاهرة، رسالة لكل مسئول سواء محافظ أو رئيس حى.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن المصريين يحبون أن يروا الرئيس السيسى بهذه الصورة، وتفاعله مع المواطنين.

وواصل:" دا رئيس الدولة في الشارع قبل الإفطار، يقف مع سيدة بسيطة بدون أى واسطة ويقول لها عاوزة حاجة؟.. لو فيه حاجة هياخدها الرئيس ستكون دعوات هذه السيدة".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، جولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة والذي يهدف إلي استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور والارتقاء بمستواها المعمارى والخدمى.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور.
 
وتفقد الرئيس أيضا مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب، وتحدث الرئيس مع المهندسين والعاملين بتلك المشروعات بشأن ضرورة التشديد علي تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لضمان سلامة العمالة بمواقع الإنشاء.
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