كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا نتيجة لعدوى جماعية

سجلت كوريا الجنوبية 34 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية تأثرا بعدوى جماعية وقعت في ملهى ليلي في حي إيتايوان المشهور بالثقافات المتعددة وسط العاصمة سول.





وقالت وكالة انباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن معدل الإصابة اليومية بكورونا تخطى عتبة الثلاثين مرة أخرى بعد 28 يوما، حيث تم الإبلاغ عن إصابة 32 شخصا في يوم 12 من أبريل الماضي. وبلغت حالات الإصابة الجديدة خلال يوم أمس 34 حالة، من بينها 26 حالة انتقال عدوى داخليا و8 حالات واردة.





وأعلنت قيادة الحجر الصحي المركزي اليوم أن عدد المصابين زاد بـ34 حالة حتى منتصف ليلة يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق ليصل إجمالي الإصابات إلى 10,874.





وحسب المنطقة، اكتشفت 12 حالة في سول وحالتان في دايجو و3 حالات في إنتشون و6 حالات في إقليم كيونجكي وحالتان في إقليم تشونج تشيونج وحالة واحدة في جيجو.





ولم تقع أي حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي، لتصل حصيلة الوفيات الكلية إلى 256.



