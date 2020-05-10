لقاء الخميسي لـ نجلاء بدر: جميلة وتجنني





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، ونالت العديد من التعليقات أبرزها " المسلسل روعة".





وعلقت الفنانة لقاء الخميسى على الصورة: "قمراية وشطوره وجميلة وتجننى".









مسلسل "الفتوة" تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.





ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، و نجلاء بدر ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.