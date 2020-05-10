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فن

لقاء الخميسي لـ نجلاء بدر: جميلة وتجنني

الأحد 10/مايو/2020 - 10:56 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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سيد احمد
نشرت نجلاء بدر صورة لها من مسلسل الفتوة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، ونالت العديد من التعليقات أبرزها "المسلسل روعة". 

وعلقت الفنانة لقاء الخميسى على الصورة: "قمراية وشطوره وجميلة وتجننى".


مسلسل "الفتوة" تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ونجلاء بدر ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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