داليا البحيري تثير الجدل بزواجها من عادل إمام

تصدرت الفنانة داليا البحيري محرك بحث "جوجل" في السعودية بعد عرض الحلقة الـ 17 من مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام الذي تزوجت منه.





وحرصت داليا البحيري على ارتداء فستان الفرح وقضيا معا أسبوعين لينقلها بعد ذلك في فيلا جديدة اختارت أثاثها بنفسها.





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وسافر الدكتور أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين إلى باريس لتلقي العلاج والاستجمام بعدما أنهكته المشاكل بين زوجته ووالدته التي تقيم معه في المنزل بصحبة شقيقه الأصغر.





وقامت دلال عبد العزيز بالاتفاق مع رانيا محمود ياسين على "تطفيش" حماتها من منزلها.

مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وجميل برسوم، ومحسن منصور، وعلاء عمرو، وعدد آخر من الفنانين.

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال .



