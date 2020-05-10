فى الفرشة.. قصة موسم أسماك الشعور الذي ينتظره الصيادون كل عام في البحر الأحمر

لصيد الأسماك فى البحر الأحمر مواسم، وتعرف تلك المواسم بأسماء نوعية الأسماك التى يتم اصطيادها، مثل (البربونى .. والتوين .. والبهار.. والشعور) ولكن يظل موسم الصيد الأبرز والأكثر شهرة هو موسم صيد أسماك الشعور.





يقول غريب صالح رئيس جمعية الصيادين، إن ما يميز محافظة البحر الأحمر هي مواسم الصيد المختلفة التى تختلف باختلاف فصول السنة فهناك المواسم، مثل موسم أسماك (الشعور – التوين – الكشر – البهار – المرجان – البياض - العنبرة .... وغيرة) وتعد تلك المواسم بمثابة فترة جنى المحصول فانتاج الصياد السمك خلال تلك المواسم يكون أكثر من غيره طوال أيام السنة، لأنها أسماك مهاجرة وتأتى بكميات كبيرة وخلال هذه الأيام يبرز موسم أسماك الشعور.





ومن جانبه قال أحمد رابسو صياد من أبناء مدينة الغردقة، إن موسم الشعور يمتد قرابة الثلاثة أشهر وهي مايو ويونيو ويوليو وهناك منطقة معينة تسمي "الفرشة" لها عمق معين وسط أعماق سحيقة جنوب مدينة الغردقة، هي التي تتجمع فيها تلك النوعية من الأسماك في الأغلب تكون عمليات الصيد الفترة من 14 وحتى 25 من الشعر.





وأضاف شهاب عربي أن مناطق صيد الشعور مختلفة، ولكن الأبرز والأشهر هي منطقة فرشة أم جمعر والعرق الصغير والعرق الكبير وفرشة الشبور التحتانية، وأضاف عربي أنا أغلب الصيادين يعرفون تلك المناطق من خلال خبرتهم دون استخدام أجهزه الجي بي اس، ولكن يحدث في تلك الفترة من كل عام ازدحام شديد من المراكب السياحية التي يستأجرها هواه الصيد لمزاحمة الصيادين الصيد في تلك الأماكن.





وكشف مصطفى عبد الله قائد فريق الغوص في جمعية هيبكا أنا مواسم الصيد هي مواسير ذات حساسية خاصة للصيادين وأن أغلب الصيادين ينتظرون تلك الفترات لتعويض النقص في الصيد والرزق طوال السنة فمنهم من يكون عليه ديون ويسدها في تلك الفترة وتبدأ عملية الصيد فى فرشة الشعور بعد الغروب وحتى مطلع الفجر الأسماك في تلك المنطقة لا تأكل، وهو يستخدم الصيادين الكلماري والسردين مطاعم لك الاسماك حشرة تجمع الأسماك تحت المراكب الاقصر رمي السردين.





واضاف ابوالحمد طنطاوى تاجر اسماك فوائد سمك الشعوريفيدُ تناول المأكولات البحريّة مرةً أو ومرتين أسبوعيًّا في أنّه يقلّلُ من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث تعتبرُ الأسماكُ على وجهِ الخصوص مصدرًا طبيعيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنيّة، كما أنّها تحتوي على نسبةٍ عالية من البروتين، والفيتامينات، والأملاح، والعناصر الضروريّة لصحّة الجسم، ونسبة قليلة من الدهون.





واضاف ابوالحمد سمك الشعور واحد من افضل انواع الاسماك، وهو منتشرٌ في معظم دول العالم، وفي الخليج العربيّ بشكل خاص، بسبب قدرته على التأقلم في جميع الظروف البيئيّة، يكثر تواجده عند المناطق الصخريّة، وبالقرب من المرجان بشكل كبير، كما يتواجد عند القيعان العشبيّة.





وكشف طنطاوى يتغذّى سمك الشعور على الرخويّات والاسماك والأعشاب البحريّة، لونُه ذهبى لامعٌ مع تداخل اللون الأزرق، ويتميّز عن أنواع السمك الأخرى ببروز فمه إلى الخارج، ويتكاثر سمك الشعور في فصليْ الربيع والصيف، ويعتبر من أجود وأشهى أنواع السمك، ومن الممكن حفظه في الفريزر لفترة طويلة دونَ أن يتأثّرَ طعمه والقيمة الغذائية لسمك الشعور مصدر طبيعيّ للبروتين، ومصدر طبيعيّ لعناصر اليود، والكالسيوم والفسفور، الضروريّة لصحّة الجسم. مصدر مهمٌّ للفيتامينات، ومن أهمّها: فيتامين أ وفيتامين هـ. غنيٌّ بمضادّات الأكسدة و يقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب ويقوّي جهاز المناعة، ويعزّز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، والبكتيريا، والفيروسات.





وتابع طنطاوى أنه يحسّن المزاج، ويكافح الاكتئاب، ويرفع معدل حرق الدهون في الجسم يقوي الذاكرة، ويحافظ عليها من أعراض الشيخوخة ويعتبر مصدرًا لفيتامين د، حيث أن نقص الفيتامين يسبب زيادةً في الوزن. يقوي العظام، ويحدّ من الإصابة بمرض هشاشة العظام يحتوي على نسبة وافرة من فيتامين ب12، ممّا يزيد من الشعور بالقوة والنشاط، حيث أن نقص الفيتامين يسبب التعب والإرهاق وعدم التركيز. يزيد نسبة الذكاء عند الأطفال.



