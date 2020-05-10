أماكن الزحمة .. الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

شرحت مصادر أمنية الحالة المرورية في الشوارع والميادين الهامة بمحافظتي القاهرة والجيزة في ظهر اليوم الأحد.









وقالت المصادر، إن الطريق الدائري يشهد كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق إمبابة وبشتيل حتى مسطرد، وكذلك تكدسات أعلى مناطق المرج الجديدة، وبمناطق المعادي من محور الشهيد حتى نادي الصيد.









كذلك يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية متوسطة بالاتجاهين بمناطق الحرفين حتى أسفل الطريق الدائري.









طريق الاوتوستراد كثافات مرورية مرتفعة بمناطق البساتين أسفل الطريق الدائري في القادم من الأباجية بإتجاه المعادي وحلوان، وتظهر كثافات مرورية على طريق صلاح سالم من مناطق كوبري القبة حتى نفق العروبة.













وتظهر كثافات مرورية متوسطة على محور 26 يوليو بالاتجاهين من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان، وارتفاع حجم السيارات في شارع السودان بمناطق بولاق الدكرور.









كما يشهد شارع مراد وشارع جامعة القاهرة كثافات مرورية مرتفعة بمحيط ميدان الجيزة، مع ظهور كثافات مرورية متوسطة في شارع الهرم، ومناطق الروضة.









وترتفع الكثافات المرورية على كوبري 15 مايو بالاتجاهين أعلى مناطق الوكالة وبولاق، وكذلك يشهد كوبري 6 أكتوبر كثافات مرورية مرتفعة في القادم من عبدالمنعم رياض وحتى مناطق الأزبكية، وكثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق غمرة بالاتجاهين.









ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية مرتفعة من مخرج كوبري أكتوبر حتى رمسيس، وكذلك شارع طلعت حرب الذي يشهد احجام سيارات مرتفعة تحدث كثافات مرورية.



