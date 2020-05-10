AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أماكن الزحمة .. الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الأحد 10/مايو/2020 - 02:06 م
المرور
المرور
Advertisements
أحمد مهدي
شرحت مصادر أمنية الحالة المرورية في الشوارع والميادين الهامة بمحافظتي القاهرة والجيزة في ظهر اليوم الأحد.


وقالت المصادر، إن الطريق الدائري يشهد كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق إمبابة وبشتيل حتى مسطرد، وكذلك تكدسات أعلى مناطق المرج الجديدة، وبمناطق المعادي من محور الشهيد حتى نادي الصيد.


كذلك يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية متوسطة بالاتجاهين بمناطق الحرفين حتى أسفل الطريق الدائري.


طريق الاوتوستراد كثافات مرورية مرتفعة بمناطق البساتين أسفل الطريق الدائري في القادم من الأباجية بإتجاه المعادي وحلوان، وتظهر كثافات مرورية على طريق صلاح سالم من مناطق كوبري القبة حتى نفق العروبة.



وتظهر كثافات مرورية متوسطة على محور 26 يوليو بالاتجاهين من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان، وارتفاع حجم السيارات في شارع السودان بمناطق بولاق الدكرور.


كما يشهد شارع مراد وشارع جامعة القاهرة كثافات مرورية مرتفعة بمحيط ميدان الجيزة، مع ظهور كثافات مرورية متوسطة في شارع الهرم، ومناطق الروضة.


وترتفع الكثافات المرورية على كوبري 15 مايو بالاتجاهين أعلى مناطق الوكالة وبولاق، وكذلك يشهد كوبري 6 أكتوبر كثافات مرورية مرتفعة في القادم من عبدالمنعم رياض وحتى مناطق الأزبكية، وكثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق غمرة بالاتجاهين.


ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية مرتفعة من مخرج كوبري أكتوبر حتى رمسيس، وكذلك شارع طلعت حرب الذي يشهد احجام سيارات مرتفعة تحدث كثافات مرورية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطء على الدائرى وكوبرى اكتوبر .. اعرف الحالة المرورية بالطرق الرئيسية والصحراوية

مش من هنا.. تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة .. فيديو

النشرة المرورية.. تعرف على أماكن الزحمة في القاهرة والجيزة والطريق الدائري

كثافات وتكدسات مرورية.. تعرف على أماكن الزحمة في شوارع وميادين الجيزة

أماكن الزحمة.. الحالة المرورية للطريق الدائري بالقاهرة والجيزة

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لاعتداء النائب إلهامي عجينة على طاقم طبي بمستشفى شربين بالدقهلية

أنباء عن هروب فايز السراج بعد وفاة رئيس المخابرات في حكومة الوفاق

مش بحب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر تريند جوجل

منهم 271 مصريا.. الكويت تسجل أكثر من 1000 إصابة في 24 ساعة

الزمالك يرفض التفريط في مدافعه

أحسن من المحلات.. الفول بالليمون المخلل على طريقة الشيف توتا مراد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشوفتش ولادي من شهرين.. قصة طبيب حرمه فيروس كورونا من رؤية أسرته 60 يوما.. صور

بعد تعافيه من كورونا .. أول ظهور لـ إدريس ألبا في لندن

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام