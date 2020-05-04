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حوادث

المرور تنشر أكمنة لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المرورية على الطرق السريعة والصحراوية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

وقالت مصادر أمنية، إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، أمرت باستكمال حملات الكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر على الطرق السريعة.

كما تواصل الإدارة حملاتها الأمنية لضبط مخالفي السرعات القانونية، لفرض الانضباط المروري على الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين.

وتأتي الحملات بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.
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