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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. سامو زين يوجه رسالة للشعب المصري.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الأحد 10/مايو/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نشرت نجلاء بدر صورة لها من مسلسل الفتوة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، ونالت العديد من التعليقات أبرزها "المسلسل روعة". 

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 
وعلقت سيرين عبد النور قائلة : " بونجور من #دانتيل " .

نشر الفنان ساموزين صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتب ساموزين معلقا على الصورة: "مصر أمي الثانيه وبلدي الثانيه وبلد إبني يا اغلي كلمة في الوجود وعلي قلبي ربنا يحفظ مصر وناسها من كل شر وسوء".
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