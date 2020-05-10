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محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ قرارات إزالة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية

الأحد 10/مايو/2020 - 03:09 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف خلال حملات يتم شنها بمراكز وقرى المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" في ظل قانون الطوارئ وطبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" لافتًا إلى شن حملة لتنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز الفتح.

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة لإزالة المخالفات والتعديات بمركز الفتح بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ومساعديه ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي حيث استهدفت إزالة بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على حياتهم وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل واتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
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