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بالبث المباشر.. شاهد أغرب حفلات الزفاف في زمن كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 03:24 م
الآلاف من الغرباء
الآلاف من الغرباء يحضرون الزفاف في بث مباشر
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو عن حفل زفاف يحضره آلاف الغرباء في بث مباشر من الصين في زمن كورونا.


عندما حدد العروسان موعدا مناسبا لحفل زفافهما، لم يتخيّل "ما جيالون" و"تشانغ ييتونج" أن تتم مراسم العرس عبر الإنترنت، الزوجان الصينيان، مثلهما مثل العديد من الأزواج في زمن كورونا والتباعد الاجتماعي، عقدا مراسم زفافهما بالفضاء الافتراضي، لكنهما أضافا لمسة شخصية لحفلهما، ببث مراسم الزواج إلى أكثر من 100.000 شخص غريب.


وقد أجبرت إجراءات الإغلاق الصارمة وقيود السفر، الأشخاص في جميع أنحاء العالم على تأخير زفافهم أو التكيف مع الأوقات غير العادية من خلال الاحتفال عبر الإنترنت، لكن في الصين، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المباشر، يسمح بعض الأزواج الشباب لأي شخص، حتى لو كان غريبا، بمشاهدة يومهم المهم وحتى إرسال الهدايا لهما.

 

عندما تزوج العريس "ما" وعروسه "تشانغ" في مدينة "هانغزو" الشرقية في الأول من مايو، تمكّن أكثر من 100.000 ضيف غريب، من مشاهدة مراسم زواجهما، مباشرة على تطبيق لبث الفيديوهات يُسمى "بيليبيلي"، مُتلقّين آلاف الإعجابات والتعليقات والعملات المعدنية الافتراضية والهدايا، وتمكن عشرات الأشخاص فقط من الانضمام إلى العروسين عن قُرب.


كان الزوجان يخططان في الأصل لإقامة الحفل في يناير، لكنهما حوصرا، كلّ في مدينة مختلفة بسبب انتشار الفيروس، الذي أدى إلى شل عام في البلاد.
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