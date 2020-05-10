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فن

حبيب قلب أمه.. يسرا تنشر صورة مع خالد أنور

الأحد 10/مايو/2020 - 03:37 م
يسرا
يسرا
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نشرت الفنانة يسرا صورة مع الفنان خالد أنور، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، والذى يشارك فى مسلسل "خيانة عهد" بدور ابنها هشام. 

وعلقت يسرا على الصورة قائلة: "هشام حبيب قلب امه .. خيانة عهد". 

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وتلقت يسرا العديد من التعليقات الإيجابية حول المسلسل وخاصة مشهدها الذى أثار حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا وهو مشهد موت ابنها ودفنه. 

والمسلسل يقوم ببطولته يسرا وعبير صبرى وخالد سرحان وحلا شيحة وجومانا مراد وبيومى فؤاد وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الصعوبات فى حياتها حيث تفقد زوجها وابنها. 
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