On the go.. أدنوك الإماراتية تفتتح 4 محطات وقود جديدة

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية لتوزيع الوقود، اليوم، عن افتتاح 4 محطات خدمة جديدة من طراز "أدنوك On the go" في أبوظبي وذلك لتوفر خدمة التزود بالوقود والمتاجر الصغيرة بالقرب من عملائها القاطنين في المناطق السكنية التي يصعب فيها بناء المحطات العادية.





وبعد افتتاح أولى محطات " أدنوك On the go " في البطين، قالت وكالة الأنباء الإماراتية، أن أدنوك تفتتح محطات جديدة من نفس الطراز في المدينة الصناعية في أبوظبي /IDAC/ ، ومعزز، ومدينة خليفة، والخبيصي في العين. للتوزيع





وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: " الآن وأكثر من أي وقت مضى أصبح من المهم للغاية أن نوفر لعملائنا الوقود والضروريات اليومية بأكثر الطرق راحة وأمانًا".





وأضاف "لقد واصلنا تنفيذ المبادرات التي تسهم في الحفاظ على سلامة عملائنا أثناء خروجهم للحصول على متطلباتهم الضرورية التي يُعد الوقود أحدها. وتوفر محطات المناطق السكنية "أدنوكOn the go" للعملاء الفرصة للتزود بالوقود والحصول على الضروريات دون مغادرة مركباتهم".





وتم الكشف عن المفهوم الجديد لهذه المحطات التي صممت لتقرب المسافة بين الشركة وعملائها خلال فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك" من العام 2019، حيث قام فريق العمل المتخصص بشركة أدنوك للتوزيع بتصميمها ويمكن تنفيذها محليًا خلال أربعة أشهر فقط.



