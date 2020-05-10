الصحة السعودية: ارتفاع الحرارة وانقطاع الشهية والتعب من أعراض كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع الشهية والتعب من أبرز أعراض فيروس كورونا المستجد في الحالات التي تم تسجيلها داخل المملكة منذ تفشي الفيروس.









وقال العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة السعودية: "نشدد على أهم سلوكيات وجبة الطعام مثل الحرص على غسل اليدين وترك مسافة آمنة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، إضافة إلى التغذية الصحية وشرب السوائل خصوصًا الماء".









في سياق آخر، أشار العالي إلى أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة بلغ 39048 حالة، بينها 27345 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.







