صدى البلد يشهد مراسم تسليم 4.7 طن مساعدات طبية صينية لــ مصر.. فيديو وصور

فيروس كورونا المستجد. شهد موقع "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، بمقر مخازن التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة والسكان بالقاهرة، مراسم تسليم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية، الموجهة للشعب المصري كهدية من الحكومة الصينية لمساعدته في مواجهة تبعات انتشار جائحةالمستجد.







فجر يوم ١٦ من شهر أبريل الماضي شهد أيضا استقبال مصر الدفعة الأولى من المساعدات الصينية وكانت عبارة عن عشرة آلاف كمامة N95 وعشرة آلاف رداء واقي وخمسة آلاف جهاز اختبار حمض نووي.

وهنأ السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، الشعب المصري بشهر رمضان الكريم قائلا: إنه رغم ما نمر به جميعا من ظروف استثنائية إلا أن ذلك لا ينسينا فضل الشهر العظيم وضرورة ما يدعو إليه من الترابط بين الشعوب الصديقة في مواجهة المحن، مشيرا إلى أنفجر يوم ١٦ من شهر أبريل الماضي شهد أيضا استقبال مصر الدفعة الأولى من المساعدات الصينية وكانت عبارة عن عشرة آلاف كمامة N95 وعشرة آلاف رداء واقي وخمسة آلاف جهاز اختبار حمض نووي.





رد الجميل





الأزمة وقفت مصر معها، وحاليا نرد الجميل. وشدد على ضرورة أن يقف الشعبين المصري والصيني جنبا إلى جنب في مواجهة المحنة ورغم وجود رمضان بشكل مختلف هذا العام إلا أننا نستطيع أن نتعايش في حربنا ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه عندما كانت الصين تمر بهذهالأزمة وقفت مصر معها، وحاليا نرد الجميل.





مصنع الكمامات





المدني وشركات مقرها بالصين وشركات أخرى صينية عاملة بــ مصر، كالشركات العاملة بــ حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة. وذكر سفير الصين لدى القاهرة أن هناك أيضا مساعدات من جهات غير حكومة فى الصين المركزية دعما لــ مصر ومنها تبرعات تقدمها المقاطعات الصينية والمدن المختلفة ومؤسسات المجتمعالمدني وشركات مقرها بالصينعاملة بــ مصر، كالشركات العاملة بــ حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة.





الكمامات الطبية والذي من المتوقع أن يصل إنتاجه لحوالي مليون ونصف المليون كمامة كل يوم عقب اكتمال وتركيب جميع خطوط إنتاجه والقادمة من الصين. وبين لياو ليتشيانج أن هناك تعاون بين الصين ومصر في مصنع إنتاجوالذي من المتوقع أن يصل إنتاجه لحوالي مليون ونصف المليون كمامة كل يوم عقب اكتمال وتركيب جميع خطوط إنتاجه والقادمة من الصين.





ثقة في القيادة السياسية





وأكد ثقته في القيادة السياسية الحكيمة فى مصر وقراراتها التى سيكون

لها بالغ الأثر في التغلب على فيروس كورونا

المستجد خلال أقرب وقت ممكن، قائلا جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي

وشي جين بينج يوم ٢٣ مارس الماضي، وتناول حديثهما سبل دفع التعاون بين

الجانبين خاصة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك توافق بين

رئيسي البلدين وتنسيق مستمر ولهذا تقدم الصين المساعدات الطبية دعما للصداقة بين الشعب الصيني والشعب المصري.







وتابع لياو ليتشيانج أنه منذ

إقامة العلاقات بين مصر والصين قبل ٦٤ عاما تتشارك البلدان السراء والضراء، وهذه

المرة يتشاركان المواجهة مع فيروس كورونا، مشددا على أن نموذج العلاقات والتعاون بين مصر والصين يؤكد أننا سننتصر في المعركة مع فيروس كورونا

من أجل دفع عجلة التنمية الاجتماعية مرة أخرى.





وقال :"نحن على ثقة بأن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي ستنتصر على

فيروس كورونا. كما أن البشرية لديها مصير مشترك، وبدون التعاون لن يمكننا

أن نحقق الانتصار على العدو المشترك لنا "فيروس كورونا"، ونحن نحرص على بذل الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا.







تبادل ثقافي



وأشاد السفير بالتبادل الثقافي بين الصين ومصر حتى في وقت كورونا، حيث تم عزف مشترك بين

فنانين صينيين ومصريين من دار الأوبرا المصرية، كما كتب

المستشار الثقافي الصيني أغنية "يدا بيد"، قائلا:"لدينا المسؤولية لتعزيز التعاون

والتنوع بين شعبينا والاستفادة من الحضارات العريقة مثل مصر والصين".





درع وزارة الصحة

ومن جانبه أشار اللواء وائل الساعي، نائب وزيرة الصحة، خلال مراسم تسلم الشحنة إلي أن وزيرة

الصحة، أكدت على عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها

المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والتبادل التجاري، فضلًا عن

التعاون في مجال الصحة.





وأكد الساعي أن مصر اليوم تستلم الدفعة الثانية من المساعدات الطبية والتي تم تخصيصها لمستشفيات وزارة الصحة ويبلغ ثمنها حوالي 9.7 ملايين يوان صيني.





ووجه نائب وزيرة الصحة الشكر للصين حكومة وشعبا ومؤسسة على بابا التي أرسلت حوالي 5.5 طن ويتم إنهاء أوراقها للخروج من جمارك مطار القاهرة الدولي.







ووجه الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة

"ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان"، الشكر للحكومة الصينية على دعمها لشعب مصر في مواجهة كورونا، وأعرب " شوقي" عن شكره وامتنانه للجانب

الصيني على المساعدات والدعم الذى تقدمه الصين لمصر في ظل هذه الظروف التى

تمر بها البلاد.





