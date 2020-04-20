بطاقة مليون و500 ألف كمامة يوميًا.. مصنع يصدر إنتاجه لأفريقيا وأوروبا بعد تغطية السوق المحلية.. يعمل بتكنولوجيا صينية 24 ساعة.. ورُكّبت خطوط الإنتاج بأيدي المهندسين والعمالة المصريين

مصنع مصري_صيني مشترك لإنتاج الكمامات:

* عشر خطوط إنتاج بطاقة 1.5 مليون كمامة يوميا

* يلتزم بالمعايير الدولية في الإنتاج ويهدف لتخفيف الضعط على مصر والعالم

* تكنولوجيا صينية وآلات متطورة لإنتاج منتج عال الجودة يساعد العالم في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

* يزود مصر بأقنعة الوجه بسعر أقل بكثير من مثيله في السوق الدولية لدعم جهودها في مكافحة الفيروس





قال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة تعليقا على افتتاح أحدث مصنع لإنتاج وتصنيع الماسك الطبي "الكمامات الطبية"، والذي أقيم باستثمار مصري صيني مشترك بالمنطقة الصناعية الحرة لمدينة نصر بالقاهرة، وتبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من مليون ماسك يوميًا، قال إن الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة، والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، ستزيد حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 150 ألف كمامة فى اليوم الواحد، ما يساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية.





وأشاد السفير الصيني، فى المؤتمر السابع الذى عقدته السفارة الصينية أمس الأحد بشأن جهود مكافحة كورونا، والذى تم تنظيمه عبر الانترنت، بالتعاون المصري الصيني وعلاقات البلدين والقيادتين السياسيتين لمصر والصين، معتبرًا المشروع الجديد نموذجًا لهذا التعاون بين البلدين، لافتًا إلى أن بلاده تدعم جهود مصر لتجاوز أزمة فيروس كورونا.





تعاون مصري صيني

وأضاف ليتشيانج، أن هذا المصنع سينتج كل يوم مليونا ونصف المليون كمامة طبية، موضحا أن تشغيل هذا المصنع فى ظل انتشار الوباء يعكس تعزيز الشراكة والتعاون ويجسد استعداد الصين للتعاون مع الجانب المصرى لتحقيق التغلب النهائى على فيروس كورونا.





وقال السفير الصينى بالقاهرة، إنه بسبب الفيروس هناك تأجيل لزيارة بعض الوفود التجارية لمصر، ولكن رجال الأعمال الصينيين والمصريين يقيمون فيديوكونفراس لتعزيز الاتصال بينهم.





ومن جانبه أكد الوزير مفوض، هان بينج، الملحق التجاري بسفارة الصين بالقاهرة، أن المصنع ويحتوي على أكبر خطوط الإنتاج للكمامات، تم تدشينه مطلع شهر أبريل الجاري، وتم افتتاحه كأكبر مصنع في الشرق الأوسط للمستلزمات الوقائية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر باستثمارات صينية مصرية.





وتابع بينج في تصريحات صحفية أن المصنع يلتزم بالمعايير الدولية في الإنتاج، ويهدف لتخفيف الضعط على مصر والعالم في معركة مكافحة فيروس كورونا المستجد وعلى رأسه توريد الكمامات.





وكان السفير الصينى بالقاهرة، لياو لىتشيانج قال في إيجاز صحفي مساء أمس الأحد إن الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة، والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، ستزيد حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 150 ألف كمامة فى اليوم الواحد، ما يساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية.





وشدد السفير على أنه يتابع عن كثب جهود القيادة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، و سلسلة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها والتى حققت نتائج مثمرة لإخضاع فيروس كورونا والسيطرة عليه.





وأضاف ليتشيانج، أن مصر نجحت إلى حد كبير فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث كانت من أوائل الدول التى أعدت الخطط لمواجهة الفيروس فى العالم.





مصنع عالمي





ومن جانبها قالت وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء إن مصنع إنتاج الكمامات بالمنطقة الصناعية الحرة بمدينة نصر، وتم افتتاحه الأسبوع الماضي ينتج حاليا ما قوامه 750 ألف قناع وجه طبي يوميا.





وتابعت الوكالة أنه من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية اليومية إلى 1.5 مليون قناع وجه جراحي عال الجودة عند اكتمال خطوط الإنتاج، حيث ستصل خمسة خطوط إنتاج أخرى من الصين بحلول الشهر المقبل، حيث يعمل بالتكنولوجيا الصينية والآلات المتطورة للغاية، لإنتاج منتج عال الجودة من شأنه أن يساعد العالم في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".





وأضافت الوكالة أن الإنتاج سيسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية المصرية والصينية، بالإضافة إلى مساعدة الدول الأخرى في مكافحة العدوى التي يسببها فيروس "كوفيد-19".





وستنافس خطوط الإنتاج الجديدة لأقنعة الوجه عالية الجودة في السوق الدولية حتى بعد انتهاء الأزمة.





ومن المتوقع أن يضاعف المشروع المصري الصيني القدرة الإنتاجية لمصر لأقنعة الوجه، وأن يزود الحكومة المصرية بأقنعة الوجه بسعر أقل بكثير من مثيله في السوق الدولية، لدعم جهودها في مكافحة الفيروس.





وشددت الوكالة على أن الربح ليس الغرض الرئيسي من هذا المشروع المشترك، لكنه يسعى لمساعدة مصر والصين والعالم كله في خضم هذه الأزمة العالمية".





وتعمل خطوط الإنتاج الخمسة الحالية دون توقف منذ افتتاح المصنع الأسبوع الماضي.





وقال هو شياو جون المدير العام لشركة (نينجبو "أ" بلس) المحدودة الصينية، إنه تم تثبيت خمسة خطوط إنتاج بالفعل.





وأوضح المدير الصيني، في تصريحات لـ(شينخوا) أن شركته هي المسؤولة عن توفير رأس المال للمشروع، وكذلك معدات الإنتاج والمواد المساعدة، في حين أن الجانب المصري مسؤول عن شراء بعض المواد الخام وتوفير أماكن الإنتاج والعمالة.





وتتكون أقنعة الوجه الجراحية المنتجة من ثلاث طبقات، الطبقة الأولى عبارة عن نسيج غير منسوج مضاد للدماء، والطبقة الثانية هي قماش مركب ذائب، والثالثة تتكون من قماش غير منسوج.





وأردف هو، قائلا إن الأقنعة يتم إنتاجها وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي وحصلت على علامة CE من خدمة سلامة الأجهزة الطبية الألمانية (MDSS) التي تؤكد امتثالها لجميع متطلبات سوق الاتحاد الأوروبي.





وأعرب عن أمله في أن يساهم المشروع المشترك في الوقاية والسيطرة على انتشار الفيروس في إفريقيا والعالم بأسره.





وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، عند ملتقى إفريقيا وآسيا وأوروبا، واتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ستعزز من تصدير إنتاج المصنع في المستقبل القريب.





ويتبنى المصنع سياسة عمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بواقع ثلاث ورديات في اليوم، ويعمل في كل وردية من 40 إلى 50 عاملًا .