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بين الناس

أهالي خالد بن الوليد بمدينة السادات يعانون من انتشار الروائح الكريهة بسبب الصرف

الأحد 10/مايو/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد رمزى المقيم  فى شارع خالد بن الوليد بمدينة السادات، شكوى الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من انتشار مياه الصرف الصحي.


قال رمزي في شكواه: نعانى نحن سكان شارع خالد بن الوليد من مشكلة انتشار مياه الصرف الصحى ولا نستطيع النوم بسبب الروائح الكريهة والحشرات والناموس.


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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