أهالي خالد بن الوليد بمدينة السادات يعانون من انتشار الروائح الكريهة بسبب الصرف

أرسل القارئ أحمد رمزى المقيم فى شارع خالد بن الوليد بمدينة السادات، شكوى الي خدمة بين الناس بموقع صدي البلد يتضرر فيها من انتشار مياه الصرف الصحي.









قال رمزي في شكواه: نعانى نحن سكان شارع خالد بن الوليد من مشكلة انتشار مياه الصرف الصحى ولا نستطيع النوم بسبب الروائح الكريهة والحشرات والناموس.









وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.







