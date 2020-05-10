الاتحاد الأفريقي: 70 % انخفاضا في معدل حوادث الطرق بعد حظر التجول

أكدت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي أن السلطات الوطنية و المحلية في كافة الدول الأفريقية اتخذت منذ الأيام الأولي لإعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة فيروس كورونا المستجد وباءًا عالميا عددًا من التدابير الإحترازية للسيطرة ومنع انتشار فيروس كورونا , موضحة أنه علي رأس تلك التدابير تطبيق حظر التجوال و الحجر الصحي وتقليل أعداد العاملين في مناطق العمل إضافة الي إغلاق الحدود وإيقاف حركة الطيران الدولي والمحلي .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة أماني أبو زيد في الجلسة رفيعة المستوي التي دعا لها لويس البرتو مورينو ، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية Inter American Bank عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " والتي تركزت علي تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد علي النقل والسلامة علي الطرق .

وشارك في الجلسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية ، السيد جان تود , ووزيرة النقل في شيلي ، السيدة جلوريا هوت , وعمدة بوينس آيرس (الأرجنتين)، السيد هوراسيو رودريجيز لاريتا , ونائب عمدة باريس (فرنسا)، السيد باتريك كلوجمان , ورائد الفورمولا 1 ، السيد فيليب ماسا و تابع الجلسة عبر الانترنت أكثر من ٩٠٠ مشارك .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد " إن السلامة على الطرق ترتبط عادة بمفهوم الحد من الحوادث والإصابات الناتجة عنها، مضيفة " إلا أن فيروس كورونا المستجد لفت الانتباه بشكل متزايد إلى نوع آخر من المخاطر و هو إمكانية نشر العدوى.

وأشارت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي الي أن النقل والتنقل أصبحا مرتبطين بالانتشار المحتمل للفيروس ، خاصة في المواقف التي يكون فيها النقل الجماعي مرادفًا للمساحات المغلقة والتجمعات الكبيرة من الناس.



واعتبرت الدكتورة أماني أبو زيد أن هذا هو التحدي الأكثر إلحاحًا الذي تواجه أنظمة النقل منذ بدء تفشي الفيروس . وقالت " لذا قام مشغلو النقل الجماعي بالقارة الافريقية باتخاذ إجراءات سريعة لحماية العاملين بقطاع النقل و تطهير المركبات و العمل على المباعدة بين الركاب لحمايتهم.

وأضافت " كما دعا الوزراء النقل الأفارقة في اجتماع دعت اليه مفوضة البنية التحتية والطاقة الاتحاد الأفريقي جميع الدول إلى الامتثال لتوجيهات ونصائح منظمة الصحة العالمية والمركز الافريقي لمكافحة الأمراض للوقاية والعمل علي وقف انتشار الفيروس ،علي رأس هذه التعليمات والنصائح التحكم في درجة الحرارة والألتزام بالحد الأدنى من المسافة بين الركاب والمداومة علي غسل اليدين وارتداء الأقنعة . و أوضحت الدكتورة أماني أبو زيد أنه لم تطرأ أية زيادات في أسعار تذاكر وسائل النقل الجماعي في الدول الأفريقية وذلك رغم قلة الايرادات و ذلك بفضل دعم الحكومات الأفريقية لهذا القطاع الحيوي والهام .

و كشفت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي خلال الجلسة عن أنه من الملاحظ انخفاض معدلات حوادث الطرق و الوفيات الناتجة عنها بشكل كبير في الأشهر الأخيرة ، وفي بعض الحالات وصلت نسبة إنخفاض حوادث الطرق إلى 70 ٪.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد " أنه يمكن القول أنه على الرغم من أن الوباء كان له تأثير سلبي على العديد من القطاعات الحيوية والاقتصادية في دول العالم كله ، إلا أنه كان له تأثير إيجابي للغاية بالنسبة للسلامة على الطرق .



و أكدت علي أهمية هذا الأمر حيث أن أفريقيا تسجل أعلى معدلات خطورة الطرق بمعدل292000 حالة وفاة سنويا , أي ما يعادل نسبته 26.6 حالة وفاة لكل 100.000 نسمة من السكان في القارة .

و قالت الدكتورة أماني أبو زيد " إن معدل وفيات الطرق في أفريقيا هو الأعلى في العالم وما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل أوروبا ، وهو الأقل في العالم اقرأ أيضا: ساهموا في نشر الإسلام.. قصة أكبر قبيلة في أفريقيا

وأكدت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الافريقي علي أهمية تعلم الدروس للمستقبل , والدرس الأول أن الإقلال من الحاجة للخروج و التنقل تقلل من ازدحام الطرق و التكدس و بالتالي تقلل من التعرض للحوادث , و ذلك هو ما يتحه بشكل كبير رقمنة الخدمات الحكومية و المالية و المنصات و التطبيقات الإلكترونية.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد " لذا باتت الرقمنة مطلبا أساسيا ليس فقط بغرض التحديث و تسهيل الحصول على الخدمات و لكن أبضا للسلامة الصحية و الحد من مخاطر الطرق و الحوادث .





و ذكرت مفوضة الاتحاد الأفريقي أن هذه هي منهجية الاستراتيجية الأفريقية للتحول الرقمي معناها الكامل , و تمكن هذه الاستراتيجية الإفريقية كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الاستفادة من التقنية الرقمية .

و أضافت دكتورة أماني أبوزيد : أن الدرس الثاني و الكبير هو الاستفادة من فترات الحظر أثناء فيروس كورونا المستجد لتنظيف و تطوير الطرق بما يعطي مساحات أكبر للأرصفة و ممرات المشاة و الدراجات الهوائية و زيادة المساحات الخضراء و ازالة الاشغالات العشوائية من الطرق بما يتيح سيرا آمنا و صحيأً للمواطنين

و أوضحت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الافريقي أن أفريقيا هي القارة الأسرع القارة الأسرع تمدنا في العالم و انتقال السكان من الريف إلى المدن , وقالت " لذا لابد من اعادة النظر في أسلوب تخطيط المدن الجديدة في القارة و مراجعة تصميم الطرق لتتوافر بها عوامل الصحة و الأمان و نظافة البيئة و أن يكون تصميم المدن محوره راحة و أمان الانسان و الطفل أولا .

ومن جانبه شرح عمدة بوينوس أيرس— واحدة من كبريات مدن العالم و من أهم المدن بأمريكا الجنوبية - أنه تم خلال الأسابيع الماضية توسعة الأرصفة و اضافة شوارع للمشاة فقط بما يزيد علي ٣٠٪؜ عما سبق كما تمت عمل ممرات إضافية للدراجات ضعف ما هو موجود بالفعل.

و أوضح أن المدينة استفادت بدعم من بنك البلدان الأمريكية للتنمية و ذلك لاستخدام التقنيات الرقمية لإدارة المرافق و الطرق بالمدينة و السماح للسلطات بمراقبة الطرق بشكل لحظي للحد من الحوادث و الكشف عن أي تكدس للمواطنين .



