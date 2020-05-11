اليوم.. زراعة عين شمس توافر لحم جاموسي ومفروم للبيع

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الزراعة جامعة عين شمس ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية عن توافر لحوم جاموسي قطع ولحم مفروم من إنتاج مزرعة الكلية بشلقان في صورة مميزة مختلفة والسعر تبعا لدرجة القطعة كما هو مبين بالصورة المرفقة بالخبر وهذا في أطار حرص الكلية علي المشاركة المجتمعية.
كما يعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليةتوافر لحم مفروم بسعر 90 جنية للكيلو بدءا من يوم الاثنين 11/5/2020وعلي الراغبين الحجز مكتب سكرتارية عميد الكلية وسكرتارية مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ووضع شروط الدكتور أحمد للمقالات البحثية أن لا تقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقمي القومي الخاص بالطالب أو الرقمي الكودي ،ثم يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 إلي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيارك للموضوع وأهدافه وكيفية علاجها أو حل المشكلة.
كما يعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليةتوافر لحم مفروم بسعر 90 جنية للكيلو بدءا من يوم الاثنين 11/5/2020وعلي الراغبين الحجز مكتب سكرتارية عميد الكلية وسكرتارية مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
اقرأ ايضا:الجدير بالذكر قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بـ المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية بناء على تعليمات المجلس الاعلي للجامعات إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.
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ووضع شروط الدكتور أحمد للمقالات البحثية أن لا تقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقمي القومي الخاص بالطالب أو الرقمي الكودي ،ثم يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 إلي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيارك للموضوع وأهدافه وكيفية علاجها أو حل المشكلة.