مسلسل عمر ودياب الحلقة 17.. علي ربيع ومصطفى خاطر يحضّران لأغنية راب

بدأت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"، بصنع علي ربيع ومصطفى خاطر فيديوهات على تطبيق تيك توك وبدآ في البحث عن مشاهير هذا التطبيق ليصبح لديهما عدد كبير من المتابعين ويعود الامر عليهما بأموال كثيرة.









وبعدما حصلا على متابعين، قام احد الاشخاص بسرقة الاكونت الخاص بهما، ونصحهما احد الاشخاص ان ينسيا الامر ويقدما اغنية راب ويطرحاها على يوتيوب، وبدآ يبحثان عن اشخاص يصنعون لهما الاغنية، وأطلقوا على انفسهم الكفتجية.









وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.









وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".









مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.









يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.



