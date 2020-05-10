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فن

هاني شاكر يستعد لطرح أغنية ماسك سلاحي..غدا

الأحد 10/مايو/2020 - 11:09 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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آيه عاطف
يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ماسك سلاحي"، غدًا، على القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

ونشر هاني شاكر فيديو له عبر القناة الرسمية الخاصة به على تطبيق "الإنستجرام"، وعلق عليه قائلًا :""ماسك سلاحي " اغنية جديدة غدا على قناتي الخاصة اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"ماسك سلاحي .. مدي لبلادي التمام .. وعارف ان هيجي يوم وهقول سلام .. والنهاردة حلمي اللي جوايا انتصر.. البسي ابيض يا امي وزغرطي .. وبالله عليكي بلاش عليا تعيطي .. وافتكري ديمًا ان ابنك مات بطل".

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يذكر أن قال المطرب عمر كمال، مجرد غناء الفنان كبير ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر أغنيه من الحانى جميل كبير.

وأضاف كمال  فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية :"القاهرة والناس"،قائلا:" تم سحب كارنيه الغناء ووقفي عشان انا جدع ووقت جمب صاحبى بسبب مهرجان بنت الجيران".

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