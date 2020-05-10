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فن

شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صورة لوالدهما

الأحد 10/مايو/2020 - 11:20 م
وائل عبد العزيز ووالده
وائل عبد العزيز ووالده
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محمد بدران

نشر الفنان وائل عبد العزيز صور جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهر وائل عبد العزيز فى صورة له ولوالده، وعلق قائلًا "الحج ربنا يديله الصحة" ونالت الصور اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

كانت العلاقة بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز أثارت الجدل منذ ظهورهما في عيد ميلادها، وما تبعه من انتقادات من جانب وائل لشقيقته ثم تطورت العلاقة الى ان أعلنا حبهما مؤخرا.

يذكر أن الفنان وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.

احتفل الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاده الذي يصادف يوم 27 إبريل الماضي حيث ولد عام 1979 في حي "المعادي" بالقاهرة.

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