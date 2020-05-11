مدير مستشفي شربين يكشف تفاصيل مشاجرة النائب إلهامي عجينة مع الأطباء.. فيديو

استنكر الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين بالدقهلية، طريقة وتعامل النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، مع الأطقم الطبية بالمستشفى، قائلًا إنه تهجم على المستشفى بشكل غير لاقى في زيارة مفاجئة له، وتطاول على المدير المناوب للمستشفى، وتعدى على الأطباء، وكان يفترض أن يعرف نفسه في البداية، ويتسأل عن احتياجاتنا.

وقال الدكتور صابر مشالى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، الأطباء والمرضى لهم أهل وخصوصية والأمر لا يقتضى تصويرهم، مستطردًا: "النائب حاول تصوير أحد المرضى وحدث خلاف بينهما".

وأضاف أن المستشفى تقدم خدمة مميزة، موجهًا رسالة أطباء المستشفى، قائلًا: " نعدكم بالاستمرار في تقديم الخدمة ودعم المنظومة الصحية".

وواصل: "الأطباء والعاملين شعروا بإهانة كبيرة، تقدمنا بشكوى لوكيل الوزيرة، ومذكرة للنقابة، وسيتم تقديم مذكرة ورفعها لمجلس النواب".

وذكر أن النائب لم يلتزم بخط السير المنصوص به داخل المستشفى، المقرر للحفاظ على الوفود والمرافقين، ولم يلتزم بضوابط مكافحة العدوى وفيروس كورونا ولم يتردى كمامات.