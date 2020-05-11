AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان يسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا..و6 وفيات جديدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة في السودان عن ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومي لفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل حالات وفاة جديدة.

وقال بيان وزارة الصحة في السودان إنها سجلت 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1365 حالة.

كما سجلت الصحة السودانية 6 وفيات جدية بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 70 شخصا.

وقالت الوزارة إن إجمالي الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا بلغ 1146، من أصل 1365 مصابا.

كما سجلت 30 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في السودان إلى 149 شخصا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تعلن ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا

عداد كورونا العالمى.. 2مليون و50 ألف مصاب وتعافى507 آلاف ووفاة 132 ألف شخص

إسرائيل تسجل 455 إصابة جديدة بـ كورونا و6 وفيات

العراق يسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات ووفيات كورونا

موتى الوباء القاتل يتجاوزن الـ180 ألفا.. وعداد الضحايا في ارتفاع كل دقيقة

المغرب يسجل 237 إصابة و4 وفيات جديدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

كريزي تاكسي.. سائق فاقد وعيه يطلب من ركابه عمل تحليل المخدرات بدلًا منه

بإطلالة بسيطة.. نجلاء بدر تتألق برفقة محمد رمضان

أخبار التوك شو.. توافر أول دواء لعلاج مصابي كورونا خلال أشهر.. هذه خطورة الفيروس على مرضى القلب.. ومحافظ دمياط: اتبعنا إستراتيجية أوصلتنا لـ صفر إصابات في بعض الأيام

إلغاء بدل الغلاء ورفع القيمة المضافة.. إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة كورونا

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

يلعبون كرة قدم .. ضبط ٢٤ شخصا خالفوا قرار الحظر بشارع اللبينى فى الجيزة

AdvertisementS

إذا لزم الأمر.. مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل في هذه الحالة.. فيديو

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

تناول كحول ميثيلي .. تقرير مصلحة الطب الشرعي لوفاة المتهم شادي حبش داخل السجن

كورونا يقترب من ترك السعودية.. 11 مدينة بالمملكة تودع الفيروس اللعين

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

مستشار السيسي للصحة يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويتوقع ارتفاعا أكبر ..فيديو

أبهرت العالم.. دولة فقيرة تنجح في التصدي لفيروس كورونا

إلغاء بدل الغلاء ورفع القيمة المضافة.. إجراءات سعودية عاجلة لمواجهة كورونا

بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. تعرف علي سيارة حمو بيكا وسعرها.. صور

شعبة المستلزمات الطبية: الكمامة العادية لا تقي من كورونا والقماش هو الحل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشغل اليدوي.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021