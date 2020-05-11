السودان يسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا..و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في السودان عن ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومي لفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل حالات وفاة جديدة.





وقال بيان وزارة الصحة في السودان إنها سجلت 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1365 حالة.





كما سجلت الصحة السودانية 6 وفيات جدية بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 70 شخصا.





وقالت الوزارة إن إجمالي الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا بلغ 1146، من أصل 1365 مصابا.





كما سجلت 30 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في السودان إلى 149 شخصا.



