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اقتصاد

اسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الاثنين 11-5-2020

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:19 ص
عملات
عملات
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محمد يحيى
استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات منتصف الأسبوع المحدد اليوم " الاثنين"، كمتوسط سعري مقابل الجنيه بحسب  للتسعيرة المعلنة من البنك المركزي المصري.

وصل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 17.01 جنيه للشراء و 17.127 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 19.48 جنيه للشراء و 19.6 جنيه للبيع، والفرنك السويسري مقابل الجنيه  لـ 16.16 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه بـ 14.71 جنيه للشراء و 14.81 جنيه للبيع، واليوان الصيني مقابل الجنيه  بـ 2.218 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.

وعلي صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.17 جنيه للشراء  و 4.2 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع، و الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 50.82 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع.

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