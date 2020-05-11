اسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الاثنين 11-5-2020

استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات منتصف الأسبوع المحدد اليوم " الاثنين"، كمتوسط سعري مقابل الجنيه بحسب للتسعيرة المعلنة من البنك المركزي المصري.
وبلغ سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه بـ 14.71 جنيه للشراء و 14.81 جنيه للبيع، واليوان الصيني مقابل الجنيه بـ 2.218 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.
وعلي صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع، و الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 50.82 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 17.01 جنيه للشراء و 17.127 جنيه للبيع.
اقرا أيضا:وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 19.48 جنيه للشراء و 19.6 جنيه للبيع، والفرنك السويسري مقابل الجنيه لـ 16.16 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع.
الجنيه يرتفع أمام 6 منافسين.. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم 11-5-2020
الجنيه يتفوق على الدولار فى زمن كورونا .. تراجع سعر الورقة الخضراء 31 قرشا منذ مطلع 2020
الجنيه يرتفع أمام 6 منافسين.. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم 11-5-2020
الجنيه يتفوق على الدولار فى زمن كورونا .. تراجع سعر الورقة الخضراء 31 قرشا منذ مطلع 2020
وبلغ سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه بـ 14.71 جنيه للشراء و 14.81 جنيه للبيع، واليوان الصيني مقابل الجنيه بـ 2.218 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.
وعلي صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع، و الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 50.82 جنيه للشراء و 51.16 جنيه للبيع.