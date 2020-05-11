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محافظات

للوقاية من كورونا.. استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في البحيرة.. صور

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:12 ص
رش وتعقيم الشوارع
رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية
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جمالات الدمنهورى

تواصل الأجهزة المختصة بمديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم جميع المنشآت والشوارع والقرى.


وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين.


وذلك من خلال استغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكثفة ومكبرة بالتنسيقمع  إدارة البيئة تضمنت رش وتطهير وتعقيم شارع الجيش ومساكن الأبراج ونادى التجديف ومدرسة مجمعة زاوية غزال وبنك التنمية بدمنهور وأيضا تطهير وتعقيم مجلس قرية دسونس أم  دينار بمركز دمنهور.


وقامت الحملات فى كوم حمادة برش وتطهير قرية بيبان التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود.


  كما تم رش وتطهير مكتب بريد الحدين التابع للوحدة المحلية لقرية دست الأشراف بكوم حمادة، وبكفر الدوار تم رش وتطهير عدد من الشوارع بقرية دفشو وشوارع المدينة وكذلك المؤسسات الخدمية.


كما تم رش وتعقيم عدة مناطق ومنشآت حكومية وخدمية وصحية وأيضًا الشوارع والتجمعات السكنية بمركز ومدينة الدلنجات وتعقيم ماكينات الصرف الآلي و مكتب البريد وشونة مصنع العلف وللطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الدلنجات بعد إزالة كل الإشغالات.

للوقاية من كورونا.. استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في البحيرة.. صور
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في البحيرة.. صور
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في البحيرة.. صور
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في البحيرة.. صور
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في البحيرة.. صور
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في البحيرة.. صور
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في البحيرة.. صور
للوقاية من كورونا.. استمرار حملات رش وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية في البحيرة.. صور
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