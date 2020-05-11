هدية لمصر من مؤسسة علي بابا الصينية.. مطار القاهرة يستقبل 5.5 طن مساعدات طبية .. فيديو

أعلن اللواء وائل الساعي، مساعد "وزيرة الصحة والسكان" للشؤون المالية والإدارية، عن وصول، أمس الأحد، لمطار القاهرة تزن حوالي 5.5 طن، هدية لمصر من مؤسسة، ورئيسها جاك ما، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإنتهاء من أوراق تسليم الشحنة للخروج من جمارك مطار القاهرة الدولي والاستفادة بها في مستشفيات وزارة الصحة.