هدية لمصر من مؤسسة علي بابا الصينية.. مطار القاهرة يستقبل 5.5 طن مساعدات طبية .. فيديو

أعلن اللواء وائل الساعي، مساعد "وزيرة الصحة والسكان" للشؤون المالية والإدارية، عن وصول شحنة مساعدات طبية، أمس الأحد، لمطار القاهرة تزن حوالي 5.5 طن، هدية لمصر من مؤسسة على بابا الصينية، ورئيسها جاك ما، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإنتهاء من أوراق تسليم الشحنة للخروج من جمارك مطار القاهرة الدولي والاستفادة بها في مستشفيات وزارة الصحة.
ووجه اللواء الساعي، في كلمته أمس الأحد خلال مراسم استقبال الشحنة الثانية من المساعدات الطبية الصينية لــ مصر، "ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان"، وجه الشكر للحكومة الصينية على دعمها لشعب مصر في مواجهة كورونا، وأعرب عن شكره وامتنانه للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذى تقدمه الصين لمصر في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم.
وعقب مراسم تسليم شحنة المساعدات سلم مسؤولو وزارة الصحة والسكان درع الوزارة للسفير الصيني بالقاهرة ولطاقم السفارة تقديرا لما بذلوه من جهد، آملين تخطي تلك الظروف الصعبة.
ونوه مساعد وزيرة الصحة إلى أن هذه المساعدات هى الدفعة الثانية التى تقدمها الصين إلي مصر، لافتا إلى إرسال دفعة ثالثة كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة، ستشمل حوالي ١٥٠ ألف كمامة N95 ويبلغ إجمالي وزنها حوالي ٣٠ طن.
وبلغ حجم الشحنة الثانية 4.7 أطنان تتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 10 آلاف كمامة N95، و10 آلاف من ملابس الوقاية، بالإضافة إلي 70 ألف كاشف خاص بفحص الأحماض النووية لفيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضا| نائب السفير الصيني: علاقتنا بالقاهرة تزداد قوة في مواجهة فيروس كورونا