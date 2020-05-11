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أخبار العالم

تونس.. إحباط مخطط إرهابي ضخم يستهدف الجيش وقيادات أمنية

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الاثنين، إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين بولاية القصرين. 

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد زكري، في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية: "هذه العملية تمت بعد رصد وحدات الجيش الوطني، ليلة البارحة، تحركات مشبوهة بأحد مرتفعات الجهة". 

وأضاف: "بتفتيش المنطقة وتمشيطها، تم العثور على مخبأ يحتوي على قارورة غاز وحاشدات وأسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة "الأمونيتر" وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة".

وتابع: "تشكيلة من الهندسة العسكرية تعاملت مع المحجوز على عين المكان قبل تسليمها، بإذن من النيابة العسكرية، إلى وحدة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بالجهة".
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