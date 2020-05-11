تونس.. إحباط مخطط إرهابي ضخم يستهدف الجيش وقيادات أمنية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الاثنين، إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين بولاية القصرين.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد زكري، في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية: "هذه العملية تمت بعد رصد وحدات الجيش الوطني، ليلة البارحة، تحركات مشبوهة بأحد مرتفعات الجهة".
وأضاف: "بتفتيش المنطقة وتمشيطها، تم العثور على مخبأ يحتوي على قارورة غاز وحاشدات وأسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة "الأمونيتر" وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة".
وتابع: "تشكيلة من الهندسة العسكرية تعاملت مع المحجوز على عين المكان قبل تسليمها، بإذن من النيابة العسكرية، إلى وحدة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بالجهة".