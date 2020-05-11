علاقة غير مشروعة..كشف لغز العثور على جثة ربة منزل وطفلتها مكبلتين بالحبال في نهر النيل بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية في سوهاج اليوم، لغز العثور علي ربة منزل وابنتها جثتين داخل جوال مكبلتين بالحبال، داخل نهر النيل بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج.

تبين أن وراء الواقعة، عامل يقيم مدينة سوهاج، بعد ان ارتبط بعلاقة غير مشروعة بالمجني عليها منذ 4 سنوات، واراد انهاء تلك العلاقة، فقرر التخلص منها وابنتها، وتم القبض علي المتهم واعترف تفصيليا بجريمته.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة جزيرة شندويل، بعثور الأهالي علي جثتين بنهر النيل.

وانتقل الي مكان

الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة ان الجثتين لسيدة وطفلة مجهولتين

الهوية ومكبلتان بالحبال وفي حالة تعفن، وتبين من تحريات المباحث وفحص حالات الغيب ان المجني عليها محرر محضر باختفاءها منذ 4 أيام.

وأشارت التحريات الي ارتباطها بعلاقة غير مشروعة، مع شخص يدعي اكرم، 37 عاما، يقيم مدينة سوهاج، وتم القبض علي المتهم، واعترف امام رجال المباحث بانه أراد التخلص من عشيقته البالغة من العمر 37 عاما، لكثرة طلباتها ورغبته في انهاء تلك العلاقة، وانه تخلص من ابنتها معها، بعد ان استدرجهما الي منطقة الكوامل.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي سوهاج العام.