جلسة عن بعد.. السعودية تحبس مواطنا بعد ظهوره في إعلان مخالف للقيم





قضت محكمة بجدة في جلسة " عن بعد"، بحبس مواطن ظهر في إعلان مدفوع الأجر لمدة 140 ثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ونشرت صحيفة عكاظ السعودية قرار المحكمة بحبس المتهم 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال لثبوت ظهوره في مقطع مسيء، تضمن بعض الألفاظ المنتهكة للآداب العامة والقيم الدينية.





ورفضت المحكمة مبررات المحكموم عليه بأن العبارات الواردة إعلان لمشاهير التواصل الاجتماعي لبيع مشروب حلال، مؤكدة أن الألفاظ والعبارات مرفوضة وكان من الممكن تلافيها.





وطبقًا لمنطوق الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي ، فإن الأجهزة الأمنية ‏رصدت مقطعا متداولا في منصات التواصل الاجتماعي يظهر صاحب المقهى يقدم إعلانًا عن طريق مشاهير سناب شات يشرح بيعه مشروبًا وصفه بـ«الحلال» بأسلوب كان محل استهجان المجتمع.



