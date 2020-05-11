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فن

خطف ابنة رضوان .. رواد "التواصل الاجتماعي" يطرحون سيناريوهات حول نهاية مسلسل البرنس

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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محمد صبحى
تفاعل عدد كبير من مشاهدي مسلسل "البرنس" على مواقع التواصل الاجتماعي مع مشهد خطف ابنة محمد رمضان "رضوان" على يد عمها احمد زاهر "فتحي" وزوجته تاجرة الممنوعات وروجينا "فدوى" حيث تعاطفوا مع عدم قدرة "رضوان" علي إنقاذ ابنته من يد شقيقه وهو داخل جدران السجن وانهياره عقب علمه بخطفها من منزل جدها وجدتها وذلك في ختام الحلقة ال ١٧ .



ونظرا للحالة الدرامية التشويقية التي يفرضها مخرج ومؤلف العمل محمد سامي والتي تدفع المشاهدين للتفاعل مع الشخصيات داخل المسلسل .. فقد اندمج الكثيرون مع شخصية أحمد زاهر"فتحي" ووضعوا عدة سيناريوهات مستقبليه لطريقة تفكيره عقب خطف ابنة شقيقه "رضوان" حيث توقع البعض أن يقوم "فتحي بقتلها " كخطوة أولى ثم يتخلص من رضوان داخل السجن .. ولكن عدد كبير كان له وجهة نظر أخرى حول كم الشر والدهاء لدى "فتحي" والذي قد يجعله يقوم بالضغط علي "رضوان" مستغلا وجود ابنته تحت رحمته ويطلب منه ان يتنازل عن الممتلكات التي كتبها له والدهم مقابل ان يترك ابنته تعيش دون أن يمسها بسؤ. 

علي جانب آخر خطف مشهد الرعب الذي انتاب نور اللبنانية "علا" عقب تهجم" فتحي" عليها بشقتها قلوب المشاهدين ممن تعاطفوا مع تناقض شخصية "فتحي" المركبة حيث التمسوا مدى ضعفه أمام "علا" بسبب حبه الشديد لها رغم ما تحمله شخصيته من صفات النرجسيه و الكره والحقد ل "رضوان" حيث اعترف أن نصف ما فعله بشقيقه كان بسبب غيرته من تفضيلها له. 

كما أبدعت نور "علا" في تجسيد احاسيس فقدانها للأمان والاشمئزاز من "فتحي" بالإضافة إلى إحساس الذنب تجاه "رضوان" الذي تم ايذائه بسبب حبها له .

البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.
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