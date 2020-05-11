نائب وزير التعليم ينفي تأجيل توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة .. ويؤكد: ستكون في المدارس غدا





و قال نائب وزير التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا ، والوزارة لن تتراجع عما أعلنته اليوم في بيانها الرسمي الخاص بهذا الشأن .





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وشدد حجازي على أنه يناشد جميع طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء أي كلام غير رسمي لا يصدر به بيان رسمي على موقع الوزارة او صفحة الوزير.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها اليوم الاثنين ، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدءا من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020.





جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط ( )، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020. http://seat.thanwya.emis.gov.eg/ )، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.





وفى ذات السياق أضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.

كما نفى نائب وزير التعليم صحة تعطل رابط الاستعلام عن ارقام الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من الطلاب حصلوا بالفعل على ارقام جلوسهم من خلال هذا الرابط دون أي شكاوى.