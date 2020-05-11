نائب وزير التعليم ينفي تأجيل توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة .. ويؤكد: ستكون في المدارس غدا

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، أنه لا صحة نهائيا لكل ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، بشأن صدور أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم للمدارس يوصي بتأجيل توزيع ارقام جلوس الثانوية العامة في المدارس.
كما نفى نائب وزير التعليم صحة تعطل رابط الاستعلام عن ارقام الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدًا أن هناك عددا كبيرا من الطلاب حصلوا بالفعل على ارقام جلوسهم من خلال هذا الرابط دون أي شكاوى.
و قال نائب وزير التعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا ، والوزارة لن تتراجع عما أعلنته اليوم في بيانها الرسمي الخاص بهذا الشأن .
وشدد حجازي على أنه يناشد جميع طلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء أي كلام غير رسمي لا يصدر به بيان رسمي على موقع الوزارة او صفحة الوزير.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها اليوم الاثنين ، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدءا من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020.