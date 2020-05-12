ثقافة الوادي الجديد تفقد أشهر عازف ناي بالمحافظة

قال ناصر محسب رئيس قسم الأدب بقصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد، إن مديرية الثقافة فقدت أحد أعلام المسرح وهو الفنان اسماعيل مخلوف هو أول فنان تشكيلى بالمحافظة.

وأوضح أنه أول فنان ابتكر فركة الرسم بالرمال منذ سنوات طويلة وقام برسم عدد كبير من الاعمال الفنية الابداعية التى تعكس تراث الواحات القديمة وبعدها شجع كل الفنانين على تطوير الفكرة والتميز فيها حتى اصبح لون بارز من ألوان الفنون بالمحافظة .

وأضاف محسب أن مخلوف هو أبرع من عزف بالناى بطريقة ارتجالية وله قدرة فائقة وغير مسبوقة على عزف أى لحن مهما بلغت صعوبته وكان دوما سببا رئيسيا فى تفرد فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية من خلال عزف المواويل الواحاتيه بالناى والمجرودة والارغول وهى الموهبة الفطرية التى نجح فى تنميتها والتفوق فيها .

يذكر أن الفنان إسماعيل مخلوف رئيس قسم المسرح كان أشهر عازف ناى على مستوى محافظة الوادى الجديد، والذى وافته المنية عن عمر يناهز 53 سنة بصورة مفاجئة، حيث أصيب بوعكة صحية ولفظ أنفاسه وسط أجواء من الحزن الشديد بين محبيه ورفقائه فى القطاع الثقافى على مستوى المحافظة وجرت إنهاء مراسم الدفن والجنازة بمدافن الأسرة بالخارجة وسط اجراءات احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا .

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