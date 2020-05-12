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فن

هاشتاج #النهاية يتصدر تويتر.. شاهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:50 ص
النهاية
النهاية
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # النهاية بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏اذكى كائن فى التكتل
‎#النهايه ‎#عمرو_عبد_الجليل

‏كنت متأكد كنت متأكد انك روبوت مع اني كنت شاكك
‎#النهايه

‏لما تعرف من الأول إن عم عزيز كان روبوت من الأول .... لا

 دا شابوه ليا بقي#النهاية

‏‎#النهايه
الريس عزيز طلع روبوت ياجدعان  انا كونت متاكد مع اني كونت شاكك

‏اهو حصل اللي كنت شااكه في وطلع عزيز روبوت ‎#النهاية

‏البيت كله عندي في أخر مشهد قعد يسقف لأننا توقعنا حاجة صح أخيرا
الحقيقة الكل فرحان للروبوتات ⁦
‎#النهايه
‎#يوسف_الشريف


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تدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

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