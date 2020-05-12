هاشتاج #النهاية يتصدر تويتر.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # النهاية بعد عرض الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏اذكى كائن فى التكتل

‎#النهايه ‎#عمرو_عبد_الجليل

‏كنت متأكد كنت متأكد انك روبوت مع اني كنت شاكك

‎# النهايه

‏لما تعرف من الأول إن عم عزيز كان روبوت من الأول .... لا

دا شابوه ليا بقي#النهاية

‏‎#النهايه

الريس عزيز طلع روبوت ياجدعان انا كونت متاكد مع اني كونت شاكك

‏اهو حصل اللي كنت شااكه في وطلع عزيز روبوت ‎#النهاية

‏البيت كله عندي في أخر مشهد قعد يسقف لأننا توقعنا حاجة صح أخيرا

الحقيقة الكل فرحان للروبوتات ⁦

‎#النهايه

‎#يوسف_الشريف





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تدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

