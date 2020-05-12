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سيارات

تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت منذ فترة بعض الصور التجسسية للسيارة مرسيدس موديل SL الجديدة كليًا، وإن كان تم تمويهها بشكل كامل كما هو متوقع في هذه المرحلة المبكرة من التطوير، لذا، يعد الوقت مناسبًا الآن لنرى بعض التصميمات التخيلية للسيارة القادمة.

 

وبناء على هذه الصور التجسسية للسيارة الجديدة ظهرت العديد من التصميمات التخيلية ، تحمل الكثير من اللمحات التي رأيناها في الصور التجسسية الأولية التي تشمل الجزء العلوي الانسيابي الناعم الذي يبدو مناسبًا لـ SL .


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وتشير الشائعات أيضًا إلى أن سيارة SL الجديدة كليًا ستحصل أيضًا على مقصورة 2 + 2، والتي من المرجح أن تكون ذات مقاعد خلفية ضيقة جدًا إذا كانت الشائعات صحيحة، ولكن كما نعلم، ستكون السيارة متاحة حصريًا في نسخة الرودستر.


وكان رئيس AMG توبياس موزر صرح من قبل بأن سيارة SL التالية ستكون رياضية أكثر بكثير من الطراز السابق، حيث أشيع أن SL سوف تحصل على طراز هجين يتصدر النطاق والذي سينتج قوة مجمعة تبلغ 800 حصان.


في الختام، قد تظهر سيارة مرسيدس SL الجديدة كليًا في العام المقبل كطراز عام 2022، لذلك نتوقع المزيد من التصاميم التخيلية خلال الأشهر القادمة.

تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور
تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور
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