AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد جمعة يكشف كواليس انضمامه لمعسكر المنتخب في عهد كوبر وسبب عدم استمراره.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:05 ص
أحمد جمعة
أحمد جمعة
Advertisements
حسام الحارتي

أكد أحمد جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه كان يستحق الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في ظل قيادة هيكتور كوبر .

وقال أحمد جمعة خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس2":" تعجبت من عدم انضمامي لصفوف المنتخب غلى الرغم من حصولي على لقب هداف الدوري في ذلك الوقت".


وتابع :" لوكنت لاعبا في الأهلي أو الزمالك لتواجدت مع المنتخب أساسيا".

وأكد أحمد جمعه ان التواجد في صفوف المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري أفضل بكثير من هيكتور كوبر .

واوصل: "كنت بجتهد وأفعل كل شيء في التدريبات من أجل رد الجميل لحسام البدري".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى منذ انضمامه.. النني منفي خارج منتخب مصر لـ "أسباب فنية"

كان قرارا صحيحا.. أبوريدة يتحدث عن رحيل عمرو وردة ويوجه نصحية لحسام البدري.. فيديو

أسامة نبيه يروي تفاصيل قرار ترحيل رمضان صبحي من منتخب مصر.. فيديو

حسام حسن: منتخب مصر كان قادرا على تحقيق الأفضل في مونديال روسيا 2018

طاهر أبوزيد: شوقي غريب حقق طفرة كبيرة.. والبدري أمام مهمة صعبة.. فيديو

جيلبرتو: الأهلي سيد إفريقيا في عهد جوزيه والبدري وبركات يستحقون قيادة المنتخب.. فيديو

ترشيحاتنا

تعليق غير متوقع من مدرب بيراميدز على ضم أحمد فتحي ..فيديو

متى ليلة القدر 2020 .. ترقبها في 5 أيام

بعد اعترافها بأنها سنجل.. رد فعل غير متوقع من علي غزلان على حلقة منة عرفة مع رامز

ارتفاع أعداد المصابين بـ كورونا إلى 278 حالة في الشرقية

مرتضى منصور: الزمالك سيشارك في الدوري حال اتخاذ قرار باستئنافه.. فيديو

رمضان صبحي يصدم الأهلي من أجل الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المهلبية

تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور

37 ألف جنيه سعر جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها