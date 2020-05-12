أحمد جمعة يكشف كواليس انضمامه لمعسكر المنتخب في عهد كوبر وسبب عدم استمراره.. فيديو

أكد أحمد جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أنه كان يستحق الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في ظل قيادة هيكتور كوبر .

وقال أحمد جمعة خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس2":" تعجبت من عدم انضمامي لصفوف المنتخب غلى الرغم من حصولي على لقب هداف الدوري في ذلك الوقت".





وتابع :" لوكنت لاعبا في الأهلي أو الزمالك لتواجدت مع المنتخب أساسيا".

وأكد أحمد جمعه ان التواجد في صفوف المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري أفضل بكثير من هيكتور كوبر .

واوصل: "كنت بجتهد وأفعل كل شيء في التدريبات من أجل رد الجميل لحسام البدري".