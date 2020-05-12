رئيس لجنة مكافحة كورونا: نتائج العلاج بالبلازما جيدة.. ونخشى من أسبوع ما قبل العيد.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: إن أي مريض يظهر عليه اشتباه الإصابة بفيروس كورونا نقوم بعمل المسحة له .





وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن كل يوم هناك تزايد في أعداد الاشخاص الذين يتم عمل مسحات لهم ويجب علي اى شخص يشعر بأى أعراض ان يذهب إلى المستشفى ليتم عمل المسحة له.





وأوضح حسام حسني ، أن العالم أجمع يقوم بتصنيف مرضى فيروس كورونا حسب شدة العدوى او الاصابة كما ان الهدف من المسحات هو اكتشاف الإصابات .





وتابع : أننا نخشى من أسبوع ما قبل العيد بسبب تدافع الناس علي الاسواق، كما ان استخدام بلازما المتعافين في علاج حالات فيروس كورونا توصلت إلى نتائج جيدة ولم نفصح عنها .



