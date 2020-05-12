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رئيس لجنة مكافحة كورونا: نتائج العلاج بالبلازما جيدة.. ونخشى من أسبوع ما قبل العيد.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:40 ص
حسام حسني
حسام حسني
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: إن أي مريض يظهر عليه اشتباه الإصابة بفيروس كورونا نقوم بعمل المسحة له .

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن كل يوم هناك تزايد في أعداد الاشخاص الذين يتم عمل مسحات لهم ويجب علي اى شخص يشعر بأى أعراض ان يذهب إلى المستشفى ليتم عمل المسحة له.

وأوضح  حسام حسني ، أن العالم أجمع يقوم بتصنيف مرضى فيروس كورونا حسب شدة العدوى او الاصابة كما ان الهدف من المسحات هو اكتشاف الإصابات .

وتابع : أننا نخشى من أسبوع ما قبل العيد بسبب تدافع الناس علي الاسواق، كما ان استخدام بلازما المتعافين في علاج حالات فيروس كورونا توصلت إلى نتائج جيدة ولم نفصح عنها .

واستكمل : أن من الضروري أن يكون هناك الوعي الكامل لدى المواطن وذالك لأن ارتفاع الإصابات بسبب عدم الوعي .
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