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رئيس لجنة مكافحة كورونا: أعداد المصابين ستنخفض بداية من السبت المقبل.. ولدينا تخوف كبير من أسبوع العيد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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عادل نصار

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أسباب ارتفاع الإصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر شاشة "أون إي"، بداية من السبت المقبل، ستقل أعداد المصابين لأن حركة المصريين في الشارع قلت.

واستطرد: لدينا تخوف كبير من أسبوع العيد، وعلى الشعب أن يخاف على نفسه، ومعدل الوفيات يقل والشفاء يزيد وهذا أمر جيد جدا.

وأشار حسام حسني رئيس، إلى أن إلى أن هناك استجابة جيدة لبرتوكول العلاج لمرض كورونا الذي نقدمه للمرضى وهناك قلة مقلقة، ومصر تعاقدت على دواء أمريكي جديد قرب وصوله لمصر.

وأكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الدولة المصرية سابقة دائما بخطوة للأمام.  

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