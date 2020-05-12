بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة خلال إحدى رحلاتها إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة: "أيام الزمن الجميل بقا لما كان في حاجة اسمها سفر و طيران.. برشلونة".
تألقت سارة نخلة فى الصورة بإطلالة عصرية، وارتدت بلوزة سوداء ذا أكمام طويلة اتسمت بالدوائر البيضاء ونسقت معها بنطلون أسود بسيط لا يحمل نقوشات، مما منحها إطلالة بسيطة.
اقرأ إيضا .. شاهد.. سارة نخلة توجه رسالة غامضة إلى جمهورها
وانتعلت سارة نخلة حذاء أبيض مسطح باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بحقيبة الظهر التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية.
"