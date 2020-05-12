AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:11 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة خلال إحدى رحلاتها إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة: "أيام الزمن الجميل بقا لما كان في حاجة اسمها سفر و طيران.. برشلونة".

تألقت سارة نخلة فى الصورة بإطلالة عصرية، وارتدت بلوزة سوداء ذا أكمام طويلة اتسمت بالدوائر البيضاء ونسقت معها بنطلون أسود بسيط لا يحمل نقوشات، مما منحها إطلالة بسيطة.


وانتعلت سارة نخلة حذاء أبيض مسطح باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بحقيبة الظهر التى تتصدر أحدث صيحات الموضة، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية.
"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس رياضية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان مخملي قصير.. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

حب عمري وابن قلبي.. سارة نخلة مع كلبها

من داخل سيارتها.. سارة نخلة تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

رايحين مشوار.. سارة نخلة تتنزه مع كلبها داخل سيارتها

سارة نخلة تخطف الأنظار في سيارتها.. شاهد

ترشيحاتنا

فرض حظر كامل على قريتين بمحافظة المنوفية .. تفاصيل

بعد خوف وانهيار منة عرفة .. تعرف على فقرة تم حذفها من رامز مجنون رسمى

مرتضى منصور: رفعت العقوبة عن طارق حامد علشان خد حقه من رامز جلال

فيروس كورونا يضرب ووهان من جديد.. اعرف السبب

مرتضى منصور: أحمد موسى زارني فى السجن وهذا سر حبي له

حقيقة ظهور الدبور الآسيوي القاتل في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة