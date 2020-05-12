خالد مرتجي: حياتو ومصطفى فهمي تدخلا لعودة جوزيه مجددا للأهلي..فيديو

روى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، كواليس عودة مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق موسم 2010 .
وأكد خالد مرتجي في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن الأهلي كان يقترب من التعاقد مع وينفريد شايفر لقيادة الفريق، مشددا على أنه وقتها ذهب لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية في الإمارات وكان بصحبته عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي الاسبق.
وأضاف خالد مرتجي أن مصطفي فهمي كان بصحبته ايضا وأقنعه بضرورة عودة جوزيه مرة اخرى للفريق وطلبا من حياتو ان يقنع حسن حمدي رئيس الاهلي وقتها من اجل التعاقد مع جوزيه
وأكمل أن حياتو اقتع حسن حمدي يعدم ملائمه شيفر للمارد الاحمر في ظل معرفته الجيده بـ شيفر خلال عمله كـ رئيس الاتحاد الكاميروني السابق مشددا ان عودة المفاوضات عادت في سريه و حضر جوزيه يوم 31 ديسمبر 2009 للقاهرة
وأضاف أن جوزيه طلب عقد المؤتمر الصحفي الخاص بعودته يوم 6-1-2010 .