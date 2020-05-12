أحمد مجدي يلقى دعم معجباته بالرغم من قسوة زياد في فرصة تانية









على الرغم مما ارتكبه زياد من أخطاء، سواء في حق حبيبته ملك ( ياسمين صبري ) عندما خانها بعد مرور شهر واحد فقط على خطبتهما، أو ما مارسه من قسوة ضد زوجته ريهام (آيتن عامر) عندما حاولت بإلحاح أن تستعيده وتثنيه عن قرار الطلاق، إلا أن مجدي يتلقى يوميا كلمات حب ودعم من الفتيات المتابعات له على السوشيال ميدا، من بينها على سبيل المثال، "خاين بس بحبك"، "خاين بس قمر"، "صعبت عليا أوي"، "ياريتني كنت ملك".





وبتطور أحداث المسلسل تتطور ردود الأفعال ، فبعد أن تمكن زياد من الانفصال عن زوجته التي أجبر على الزواج منها تجنبًا لتكاليف الطلاق الباهظة، استأنف زياد محاولاته المستميتة في العودة إلى حبيبته ملك مرة أخرى، وهو ما لاقى استحسانًا لدى متابعي مجدي على السوشال ميديا، ليلقى تعليقات من نوعية "والله دمّعت معاك"، "أنا نفسي في حب كده أقسم بالله"، "ماما بتدعي لأحمد مجدي أكتر ما بتدعيلي"، "طب هترجعوا لبعض امتى؟"، "يارب ترجعوا لبعض بقى علشان ماتضايقش نفسيًا".





وهكذا يبدو أن جمهور مجدي في غاية الحماس والإصرار على منح زياد "فرصة تانية" لكسب ود حبيبته السابقة ملك.



