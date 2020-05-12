AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد مجدي يلقى دعم معجباته بالرغم من قسوة زياد في فرصة تانية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:41 ص
أحمد مجدي
أحمد مجدي
Advertisements
محمد نحلة - سعيد فراج
من خلال شخصية زياد التي يؤديها في مسلسل فرصة تانية، وعلى عكس ما هو متوقع، يتلقى الفنان أحمد مجدي ردود أفعال مساندة وداعمة من المعجبات المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي. 


على الرغم مما ارتكبه زياد من أخطاء، سواء في حق حبيبته ملك (ياسمين صبري) عندما خانها بعد مرور شهر واحد فقط على خطبتهما، أو ما مارسه من قسوة ضد زوجته ريهام (آيتن عامر) عندما حاولت بإلحاح أن تستعيده وتثنيه عن قرار الطلاق، إلا أن مجدي يتلقى يوميا كلمات حب ودعم من الفتيات المتابعات له على السوشيال ميدا، من بينها على سبيل المثال، "خاين بس بحبك"، "خاين بس قمر"، "صعبت عليا أوي"، "ياريتني كنت ملك". 

وبتطور أحداث المسلسل تتطور ردود الأفعال ، فبعد أن تمكن زياد من الانفصال عن زوجته التي أجبر على الزواج منها تجنبًا لتكاليف الطلاق الباهظة، استأنف زياد محاولاته المستميتة في العودة إلى حبيبته ملك مرة أخرى، وهو ما لاقى استحسانًا لدى متابعي مجدي على السوشال ميديا، ليلقى تعليقات من نوعية "والله دمّعت معاك"، "أنا نفسي في حب كده أقسم بالله"، "ماما بتدعي لأحمد مجدي أكتر ما بتدعيلي"، "طب هترجعوا لبعض امتى؟"، "يارب ترجعوا لبعض بقى علشان ماتضايقش نفسيًا".

وهكذا يبدو أن جمهور مجدي في غاية الحماس والإصرار على منح زياد "فرصة تانية" لكسب ود حبيبته السابقة ملك. 

قصة مسلسل فرصة ثانية 
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة ثانية 
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل فرصة تانية الحلقة 1.. أحمد مجدى يخون ياسمين صبري

هاشتاج " ياسمين صبري " يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

انتو مهزئين زى ريهام .. أيتن عامر توجه رسالة إلى الفتيات من وحي "فرصة تانية"

الجمهور يبحث عن فرصه تانيه لـ ياسمين صبرى.. تفاصيل

مسلسل فرصة تانية الحلقة 4.. أول لقاء بين زياد وملك بعد فقدها للذاكرة

مسلسل فرصة تانية الحلقة 8.. أيتن عامر تورط أحمد مجدى بسبب حملها

ترشيحاتنا

هانى يونس: ربع مليار جنيه لتعويض العمائر المتضررة من محور ترعة الزمر

إصابة معاون وزيرة الصحة بـ فيروس كورونا

حكم استخدام البخاخ في نهار رمضان .. الأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور: حل أزمة لاعبي الزمالك .. جلسة صلح .. عضوية مجانية .. رأيه فى مسلسل الاختيار

بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

عماد أديب: عائلتي كلها تعشق الأهلي.. وعمرو ورَّط نفسه بتشجيع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الـ 3 حزم من التعديلات الجديدة لـ شيفروليه كولورادو 2021 .. صور

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها