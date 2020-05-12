ونحب تاني ليه الحلقة 18.. عشاء رومانسي يجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

شهدت الحلقة 18 من مسلسل " ونحب تاني ليه " لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020.





ويقدم موقع "صدى البلد" فيما يلي، لمشاهدي مسلسل ونحب تاني ليه، أبرز أحداث الحلقة.





إكتشف الفنان كريم فهمي "مراد السويفي"، حقيقة إيهاب فهمي، بعدما اعترفت له الفتاة التي تعمل معه في الشركة، وروت له الحقيقة وطبيعة علاقتها به.





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بينما قام كريم فهمي، بالسفر إلى ياسمين عبد العزيز "غالية" إلى مقر تصوير الفيلم الذي تعمل به، وذلك حتى يتصالح معها، وقام بتحضير عشاء رومانسي لها في الأوتيل.





وتواجد كريم فهمي، في اللوكيشن، وعندما لاحظ شريف منير ، "عبد الله"، وجوده جن جنونه لمعرفة علاقته بغالية، لذا قام بوقف التصوير، وسؤاله لما يتواجد في المكان فأخبره إنه مالك الأوتيل.





مسلسل ونحب تاني ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.



