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رياضة

أحمد جمعة يكشف تفاصيل مفاوضات القطبين وإصابته بسبب "توك توك".. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:36 ص
أحمد جمعة
أحمد جمعة
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محمد رشاد
كشف أحمد جمعة مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، عن مفاوضات الأهلي والزمالك من أجل التعاقد معه، وتفاصيل تعرضه للاصابة اثناء عمله على "توك توك" خلال مراحل الناشئين.

وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورت": "فور انضمامي لمنتخب مصر مع المدير الفني هيكتور كوبر، عقد معي وكيل اللاعبين محمد شيحة جلسة، وهاتفت مرتضى منصور لكي أنضم للزمالك".

وأضاف أحمد جمعة: "مرتضى منصور أبلغني برغبة الزمالك في ضمي في انتقالات يناير 2017، ورحبت وطالبته بالحديث مع سمير حلبية رئيس نادي المصري".


واستطرد مهاجم المصري : "عصام سراج قال لي نريد ضمك للأهلي في 2017 ولم يتواصل معي أحد بعدها".

وتابع جمعة : "مواجهة القطبين مهمة لأي لاعب، ولكن مباراة الزمالك أسهل بعض الشىء عن الأهلي".

وواصل جمعة : "حسام حسن هو من صنع اسمي، عمرو مرعي حرمني اللعب في بيراميدز مجلس إدارة المصري كانوا اتفقوا انني سأرحل لبيراميدز مع أحمد أيمن منصور".

وأتم: "تنازلت عن 300 الف جنيه للمنصورة؛ من أجل تحقيق حلمي بالانضمام للمصري واللعب في الدوري الممتاز".

واختتم: "في فترة الناشئين كنت أعمل في (توك توك) خاص بنا، وتعرضت للإصابة في سن الـ 17، ولكن تعافيت منها ".
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