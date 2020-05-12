عمرو فهيم: حصلت على ضعف عقدي مع الإسماعيلي بعد الرحيل عن الزمالك.. فيديو

أضاف عمرو فيهم: "قدمت الموسم الأفضل لي مع الإسماعيلي لذلك أدين بالفضل له ولرئيسه إبراهيم عثمان الذي دعمني كثيرا حتي في مرض والدتي".

وأوضح عمرو فهيم أنه حصل في الموسم الأول على 125 ألف جنيه، أكثر من ضعف الراتب الذي كان يحصل عليه في الزمالك وقتها وهو 60 ألفًا فقط.