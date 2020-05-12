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رياضة

عمرو فهيم: حصلت على ضعف عقدي مع الإسماعيلي بعد الرحيل عن الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:23 ص
عمرو فهيم
عمرو فهيم
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محمد رشاد
أكد عمرو فهيم نجم الزمالك والإسماعيلي السابق، أنه يدين لـ"الدراويش"، بتقديمه واعادته للحياة من جديد، عقب رحيله عن الزمالك في بداية الألفية الجديدة.

وقال عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج "وملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "رحلت للإسماعيلي من الزمالك موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢، وكنت اعتقد أني معروف لدى الجماهير البيضاء، لكني تفاجئت بغير ذلك؛ فحزنت".

أضاف عمرو فيهم: "قدمت الموسم الأفضل لي مع الإسماعيلي لذلك أدين بالفضل له ولرئيسه إبراهيم عثمان الذي دعمني كثيرا حتي في مرض والدتي".

وأوضح عمرو فهيم أنه حصل في الموسم الأول على 125 ألف جنيه، أكثر من ضعف الراتب الذي كان يحصل عليه في الزمالك وقتها وهو 60 ألفًا فقط.

واختتم عمرو فهمي: "بدأت كحارس مرمى في اختبارات الزمالك وعمري 11 عاما وتم قبولي، وفي أحد المرات بالتقسيمة لعبت مهاجما وكنت أسجل هدفين إلى ثلاثة في كل مرة".

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