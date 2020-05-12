عمرو فهيم: حصلت على ضعف عقدي مع الإسماعيلي بعد الرحيل عن الزمالك.. فيديو

أكد عمرو فهيم نجم الزمالك والإسماعيلي السابق، أنه يدين لـ"الدراويش"، بتقديمه واعادته للحياة من جديد، عقب رحيله عن الزمالك في بداية الألفية الجديدة.
وقال عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج "وملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "رحلت للإسماعيلي من الزمالك موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢، وكنت اعتقد أني معروف لدى الجماهير البيضاء، لكني تفاجئت بغير ذلك؛ فحزنت".
أضاف عمرو فيهم: "قدمت الموسم الأفضل لي مع الإسماعيلي لذلك أدين بالفضل له ولرئيسه إبراهيم عثمان الذي دعمني كثيرا حتي في مرض والدتي".
وأوضح عمرو فهيم أنه حصل في الموسم الأول على 125 ألف جنيه، أكثر من ضعف الراتب الذي كان يحصل عليه في الزمالك وقتها وهو 60 ألفًا فقط.
واختتم عمرو فهمي: "بدأت كحارس مرمى في اختبارات الزمالك وعمري 11 عاما وتم قبولي، وفي أحد المرات بالتقسيمة لعبت مهاجما وكنت أسجل هدفين إلى ثلاثة في كل مرة".