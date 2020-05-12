عمرو فهيم: إبراهيم سعيد أفضل مدافع فى تاريخ مصر.. فيديو

أكد عمرو فهيم مدافع الزمالك السابق، أن إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والقلعة البيضاء الأسبق أفضل مدافع في تاريخ مصر.





وقال عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "ابراهيم سعيد قادر على سد أي فراغ في دفاعات الفرق وبالرغم من ابتعاده لسنوات عن الملاعب لو حصل على فرصة غدًا سيقدم مستوى متميز للغاية".





وأضاف عمرو فهيم أن إبراهيم سعيد لا يمكن مقارنته بأي لاعب مدافع في مصر ولا أحد ينكر من اللاعبين في مصر أنه الموهبة الأفضل.





وأشار إلى أن الجوهري اختاره على حساب ابراهيم حسن ووقتها تم استبعاد هادي خشبة أيضًا من بطولة كأس الأمم الأفريقية. ببوركينا فاسو وشارك في تحقيق البطولة القارية التي ستظل في رصيده وتاريخه الكروي".





وأوضح عمرو فهمي أن الجوهري تعرض لهجوم؛ نظرا لشعبية ابراهيم حسن الكبيرة وقتها، وأن الجوهري كان مؤمنا بقراراته، ولم يكن يهتم بتلك الانتقادات.