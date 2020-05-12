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أخبار العالم

رغم الإجراءات الاحترازية.. فيديو يرصد حجم الزحام في سوق شعبية بالسعودية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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محمود نوفل
وثّق مقطع فيديو التزاحم الكثيف من المتسوقين في إحدى الأسواق بباب مكة في جدة، حيث يعرض عمالة بسطات لبيع الفاكهة بطريقة عشوائية. 

وبدورها تفاعلت أمانة جدة مع بلاغ مواطن، حيث قامت الأمانة بمعالجة الموقع بالاشتراك مع الجهات الأمنية.

ويشار إلى أن مواطنا سعوديا قد وثّق -قبل يومين- مقطع فيديو لعمالة تبيع على بسطات عشوائية بباب مكة وسط ظهور تجمعات كبيرة من المتسوّقين، حيث طالب حينها الجهات المختصة بضرورة معالجة الوضع وإنهاء هذه الأمور المخالفة.

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جدير بالذكر أن محافظة بيش بمنطقة جازان قد شهدت فرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السعودية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وسجلت السعودية أكثر من 41 ألف إصابة بكورونا و255 حالة وفاة.
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