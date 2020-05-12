AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يقتل 2000 يهودي في فرنسا.. تفاصيل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:04 ص
كورونا يقتل 2000
كورونا يقتل 2000 يهودي في فرنسا
Advertisements
سمر صالح
نشرت القناة السابعة العبرية اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقتل حوالى 2000 يهودي فى فرنسا بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وأعلنت المنظمات اليهودية، أن 2000 يهودي ماتوا بعد الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا.

اقرأ أيضًا: 
 
وأشارت القناة 7 العبرية، إلى أن الجالية اليهودية في فرنسا هي أكبر الجاليات في أوروبا وتضم حوالى 500 ألف يهودي. 
 
وأكدت القناة العبرية، أن معظم اليهود الذي ماتوا بسبب كورونا فى فرنسا كانوا من المسنين وتوفي معظمهم في دور الرعاية قبل نقلهم للمستشفيات.
 
واختتمت القناة الـ7 أن عدد اليهود الذي ماتوا فى فرنسا بفيروس كورونا  كان مرتفعًا بسبب ارتفاع معدل الإصابة في باريس وستراسبورج بين صفوف اليهود هناك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال جنازة .. اليهود المتشددين ينشرون فيروس كورونا فى هذه المدينة

وفاة حاخام شهير بسبب كورونا

تراجع أعداد اليهود في العالم لأقل من فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية

شاهد عزاء الموت في نيويورك.. 3 آلاف متطرف يهودي يتحدون الشرطة لدفن حاخام

تحدوا حظر كورونا.. شرطة نيويورك تفرق مئات اليهود في جنازة حاخام.. فيديو

ترشيحاتنا

أضرار الإندومي.. أخصائي تغذية يكشف عن 11 تأثيرا لتناوله

مصر والسعودية تناقشان مستقبل الاستثمارات في ظل أوضاع كورونا

التعليم: غرف عملياتنا تتابع سير امتحان 2 ثانوي الذي يتم من المنازل الآن

الأهلي يكشف موقفه من ضم طاهر محمد طاهر

هل ينتقل باهر المحمدي لـ الأهلي عبر بوابة الإمارات؟

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-5-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركت وراءها 3 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكية بعد أسبوع من ولادة ابنتها

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور