كورونا يقتل 2000 يهودي في فرنسا.. تفاصيل

نشرت القناة السابعة العبرية اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقتل حوالى 2000 يهودي فى فرنسا بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.





وأعلنت المنظمات اليهودية، أن 2000 يهودي ماتوا بعد الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا





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وأشارت القناة 7 العبرية، إلى أن الجالية اليهودية في فرنسا هي أكبر الجاليات في أوروبا وتضم حوالى 500 ألف يهودي.

وأكدت القناة العبرية، أن معظم اليهود الذي ماتوا بسبب كورونا فى فرنسا كانوا من المسنين وتوفي معظمهم في دور الرعاية قبل نقلهم للمستشفيات.

واختتمت القناة الـ7 أن عدد اليهود الذي ماتوا فى فرنسا بفيروس كورونا كان مرتفعًا بسبب ارتفاع معدل الإصابة في باريس وستراسبورج بين صفوف اليهود هناك.



