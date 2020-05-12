رسميًا.. حكومة إسرائيل الجديدة تؤدي اليمين الدستوي أمام الكنيست بهذا الموعد

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء تصريحات رئيس الكنيست الإسرائيلي وزعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس عن موعد تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة بشكل رسمي وتأديه اليمين الدستوري.





وأعلن بيني جانتس زعيم حزب "كاحوال لافان" أنه لن يستقبل من منصب رئيس الكنيست الإسرائيلي، قبل الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل حكومة إسرائيل الجديد الذي سيتم خلال الـ48 ساعة القادمة.





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وأبلغ جانتس شركاءه، أنه سينتظر الإعلان رسميًا عن تشكيل الحكومة الجديدة، وإبلاغ بنيامين نتنياهو للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بذلك.





وأكدت الصحف العبرية أن يوم الخميس القادم سيشهد تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة وستؤدي اليمين الدستوري امام الكنيست.